لماذا ابتعد الفنان علي عبدالرحيم عن التمثيل قبل وفاته؟

توفي منذ ساعات، الفنان علي عبدالرحيم، حسبما أعلن الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، كما نعته أيضا نقابة المهن التمثيلية.

وقال علي عبد الرحيم في تصريحات صحفية قبل وفاته أنه ابتعد عن التمثيل بسبب إصابته بجلطة أثرت عليه وعلى حركته وأنه ظل يخضع للعلاج منها حتى وقت قريب.

وعن سبب الإصابة قال "عبد الرحيم" وقتها إنها بسبب خناقة في أحد أماكن التصوير مما جعلته يتعصب بشدة وأثرت على أعصابة مما جعلها تصيبه.

يذكر أنَّ الفنان علي عبدالرحيم، قدّم العديد من الأدوار طوال مشواره الفني كان من أبرزها تجسّيده لشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" أمام الزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف.