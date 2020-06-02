أسعار صيانة سيتروين C5 إير كروس داخل التوكيل

يبحث مالكو السيارات عن أسعار للصيانات الدورية لسياراتهم داخل التوكيل، والتي أكد خبراء السيارات في السوق المصرية، أهمية متابعة تلك الصيانات داخل توكيل السيارة.

كما حذر الخبراء أيضا من عمل أي صيانة للسيارة خارج التوكيلات، بخاصة الجديدة منها، حتى يتجنبوا خروج سياراتهم من الضمان الوكيل.

وفي خلال السطور التالية نعرض جدول أسعار الصيانات الدورية لسيارات "سيترين C5 أير كروس" في توكيل السيارة في مصر.

- صيانة الـ10.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 1588 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت.

- صيانة الـ20.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 1837 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر هواء.

- صيانة الـ30.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 2233 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر هواء، وفلتر تكييف.

- صيانة الـ40.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 3124 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر هواء وفلتر بنزين وطقم بوجيهات، وزيت فرامل.

- صيانة الـ50.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 1588 جنيه، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت

- صيانة الـ60.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 2482 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر هواء، وفلتر تكييف.

- صيانة الـ70.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 1588 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت.

وتشمل HELIX HX8 PRO 5W30 4L، تغيير فلتر زيت محرك، غسيل وخامات متنوعة.

- صيانة الـ80.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 3124 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر هواء وفلتر بنزين وطقم بوجيهات، وزيت فرامل.

- صيانة الـ90.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 2233 جنيهن وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر تكييف

- صيانة الـ100.000 كم: إجمالي الصيانة شامل الضريبة 1837 جنيها، وتشمل الصيانة على زيت محرك وفلتر زيت، وفلتر هواء.