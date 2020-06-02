"إياتا" يرحب بتقرير "إيكاو" لاستعادة حركة الطيران عالميا

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" الحكومات على سرعة تنفيذ المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" لاستعادة الاتصال الجوي.

ووصف التقرير بالإطار الموثوق والشامل للتدابير المؤقتة القائمة على المخاطر لعمليات النقل الجوي خلال أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك، إن التنفيذ العالمي للمعايير العالمية جعل الطيران آمنا ويعد إتباع نهج مماثل أمرا بالغ الأهمية في هذه الأزمة حتى نتمكن من استعادة الاتصال الجوي بأمان مع إعادة فتح الحدود والاقتصادات.

مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ التوجيهية أعدت بالتعاون بين أفضل الخبرات من الإياتا والإيكاو وصناعة الطيران والمنظمات ذات الصلة وتدعمها شركات الطيران بقوة ونحن نعتمد الآن على الحكومات لتنفيذ التوصيات بسرعة لأن العالم يريد السفر مرة أخرى ويحتاج إلى شركات الطيران للعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ويجب علينا القيام بذلك من خلال التنسيق العالمي والاعتراف المتبادل بالجهود المبذولة لكسب ثقة المسافرين وعمال النقل الجوي.

وأوضح دي جونياك، أن الإجراءات تتضمن نهجا مرحليا لإعادة تشغيل الطيران وتحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام تماشيا مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة وسوف تخفف من خطر انتقال الفيروس أثناء عملية السفر يوجب أن تمنح هذه الإجراءات المسافرين وأفراد الطاقم الثقة التي يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل التحسين المستمر لهذه الإجراءات مع تطور العلوم الطبية والتكنولوجيا والوباء.

وأضاف دي جونياك، أن أحد عناصر عمل فرقة العمل ICO COVID-19 لاستعادة الطيران (CART) التي شكلتها الإيكاو، واعتمدت تقريرها يؤكد أهمية تجنب خليط عالمي من تدابير السلامة الصحية غير المتوافقة".لإعادة الطيران ويحث الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على تنفيذ تدابير منسقة عالميا وإقليميا ومقبولة من الطرفين ولا تؤدي إلى أعباء اقتصادية لا داعي لها أو تعرض سلامة وأمن الطيران المدني للخطر كما يشير التقرير أيضا إلى أن تدابير التخفيف من مخاطر كورنا المستجد "يجب أن تكون مرنة وموجهة لضمان أن قطاع الطيران العالمي النابض بالحياة والتنافسي سيدفع الانتعاش الاقتصادي.

وذكر الرئيس التنفيذي للإياتا "أننا ندعم تماما نتائج التقرير ونتطلع إلى العمل مع الحكومات من أجل تنفيذ منهجي جيد التنسيق من شأنه أن يسمح باستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود لفتح إجراءات الحجر الصحي وقد تم تطوير عمل CART من خلال مشاورة واسعة النطاق مع الدول والمنظمات الإقليمية وبمشورة من منظمة الصحة العالمية ومجموعات صناعة الطيران الرئيسية بما في ذلك IATA ومجلس المطارات الدولي(ACI World) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) والمجلس التنسيقي الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجوية (ICCAIA)".

وأوضح دي جونياك أن وثيقة الإجراءات هذه توفر إطار عمل لمعالجة تأثير جائحة "كوفيد 19" الحالي على نظام النقل الجوي العالمي ويتضمن ملحق هذه الوثيقة إجراءات التخفيف اللازمة للحد من مخاطر الصحة العامة على المسافرين جوا وعمال الطيران مع تعزيز الثقة بين الجمهور المتنقل وسلسلة التوريد العالمية بما في ذلك الحكومات وسيساعد ذلك في تسريع الطلب على السفر الجوي.

وتوصي منظمة الطيران المدني الدولي بإتباع نهج تدريجي لتمكين العودة الآمنة إلى السفر الجوي المحلي والدولي بكميات كبيرة للمسافرين والبضائع كما يقدم مجموعة أساسية من التدابير لتشكيل بروتوكول أساسي لسلامة صحة الطيران لحماية الركاب الجويين وعمال الطيران من كورنا المستجد وستساعد هذه الإجراءات علي نمو الطيران العالمي أثناء تعافيه من الوباء الحالي.

وقال دي جونياك، إنه من المهم إدراك أن كل مرحلة من مراحل هذا التعافي ستحتاج إلى إعادة معايرة هذه التدابير لدعم الهدف المشترك وهو تمكين السفر بالطائرة بأمان لدمج تدابير الصحة العامة الجديدة في نظام الطيران وكذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو مع مراعاة ما هو ممكن عمليا لشركات الطيران والمطارات ومصالح الطيران الأخرى وهذا أمر ضروري لتسهيل الانتعاش خلال كل من المراحل القادمة.

وتشمل هذه الإجراءات توصيات وتوجيهات من سلطات الصحة العامة تخفف من خطر انتقال الفيروس أثناء عملية السفر ومنها التباعد الجسدي بالقدر الممكن وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن فعلى سبيل المثال في كبائن الطائرات يجب ارتداء أغطية الوجه والأقنعة من قبل الركاب وعمال الطيران والتطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر وانتقالهم والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.

كما تشمل الإجراءات تتبع جهات الاتصال للمسافرين وموظفي الطيران ويجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة كما يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرة عبر البوابات الحكومية وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم .