يوميًا على القناة التعليمية.. جدول ومواعيد مراجعات الصف الثالث الثانوي

منذ تعليق الدراسة في 15 مارس الماضي، والدولة تبذل قصارى جهدها، في توفير المنصات، حتى يمكن للطلاب من خلالها مراجعة المنهج الدراسي، والاستعداد للامتحانات، وعلى رأسها القناة التعليمية التي تبث من ماسبيرو.

وتوضح شيري بباوي مخرجة بالقناة التعليمية أن القناة تقدم يوميًا عددا من المراجعات بداية من 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ويقدمها نخبة من كبار المدرسين في مختلف المواد الدراسية.

وتقدم "الوطن"، ضمن ما تقدمه من خدمات للقراء، فيما يلي مواعيد وجدول مراجعات الصف الثالث الثانوي العام، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

يوم الأربعاء 3 يونيو

الساعة ٩ صباحًا .. درس مادة الإحياء.

الساعة١٠ صباحًا .. درس مادة الإحياء.

الساعة ١١صباحًا .. درس مادة الإحياء.

الساعة ٣عصرا … درس مادة اللغة العربية.

الساعة ٤ عصرا … درس مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 4 يونيو

الساعة ٩ صباحًا … مادة الفيزياء لغات.

الساعة 10 صباحًا … مادة الفيزياء لغات.

الساعة 11 صباحًا … مادة الفيزياء لغات.

الساعة 3 عصرًا … مادة الرياضيات لغات.

الساعة 4 عصرًا … مادة الرياضيات.

الجمعة 5 يونيو

الساعة ٩ صباحًا … مادة الكيمياء لغات.

الساعة 10 صباحًا … مادة الكيمياء لغات.

الساعة 11 صباحًا … مادة الجولوجيا.

الساعة 3 عصرًا … مادة الرياضيات لغات.

الساعة 4 عصرًا … مادة الرياضيات لغات.

السبت 6 يونيو

الساعة ٩ صباحًا … مادة علم نفس واجتماع.

الساعة 10 صباحًا … مادة علم نفس واجتماع.

الساعة 11 صباحًا … مادة علم نفس واجتماع.

الساعة 3 عصرًا … مادة اللغة الألمانية.

الساعة 4 عصرًا … مادة فلسفة ومنطق.