رئيس "شؤون الأحزاب": لم أتلق أي شكاوى جديدة بشأن كيانات بمرجعية دينية

قال المستشار طه قاسم، رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، إن اللجنة لم تتلق أي طلبات أو مذكرات بشأن مخالفات تخص أحزاب ذو مرجعية دينية جديدة، مشيرا إلى أن أكثر حزبين كانت عليهما مخالفات هما حزبي الحرية والعدالة (حزب الإخوان) الذي تم حله بحكم المحكمة، وحزب البناء والتنمية الذي صدر حكما نهائيا بحله السبت الماضي، لافتا إلى أنه لا توجد أي شكاوى جديدة في هذا الصدد.

وأضاف" قاسم" لـ"الوطن"، ان الأحزاب الدينية الأخرى الموجودة حاليا هي اسما فقط، دون وجود ميزانية أو هيكل حزبي، مشيدا بالحكم القضائي الصادر بشان حل البناء والتنمية، كونه يخالف في أعماله قانون الأحزاب السياسية والدستورية، فلا يمكن استمرار حزب ذو مرجعية دينية.

وأشار قاسم، إلى أن المسئولين عن الحزب كان قد طعنوا ضد طلب ومذكرة لجنة شئون الأحزاب للمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب، لكن طعنهم رفض، مشيرا إلى أنه لم يتلق مخالفات جديدة بشأن الأحزاب منذ رئاسته للجنة.