الإمارات: التدخل التركي العسكري في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية هناك

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن استيائها من التصريحات السلبية والخاطئة لمندوب ليبيا في الأمم المتحدة، قائلة "نأسف لمحاولات مندوب ليبيا لتشتيت الانتباه لعمليات تركيا الخطيرة في ليبيا"، حسبما أفادت قناة "العربية"

وأضافت "ما تقوم بها تركيا في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن،مؤكدة " نرفض بشكل قاطع الادعاءات غير الصحيحة بشأن عدم الامتثال للعقوبات على ليبيا".

وقالت الإمارات، في رسالة لمجلس الأمن، "اتهامات مندوب الوفاق الليبية باطلة ومغلوطة"، مؤكدة "ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا".

ووصفت الإمارات، التدخل التركي العسكري في ليبيا بأنه "فاقم الأزمة الإنسانية هناك"، مؤكدة "نواصل دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا".