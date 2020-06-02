 تحرير 1500 محضر تمويني خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

أسفرت الحملات التموينية التى شنتها الأجهزة الرقابية، اليوم، على قرى ومراكز المحافظة عن تحرير 1500 محضر تمويني متنوع وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التي شدد فيها على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وفى سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملة تموينية مكبرة اليوم الثلاثاء على بعض المراكز والاحياء ضمن حملة اليوم الواحد التي شملت جميع المراكز بمشاركة اللواء محمد عاطف رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 1500 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 54 محضر بمركز أسيوط و152 محضر بمركز ديروط و195 محضر بمركز القوصية و142 محضر بمركز منفلوط و149 بمركز الفتح و130 بمركز أبنوب و158 بمركز ساحل سليم و62 بمركز البدارى و120 بمركز أبوتيج و106 بمركز صدفا و53 بمركز الغنايم و26 بحي شرق و152 بحي غرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.