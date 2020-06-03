أحمد المسلماني يتحدث عن 9 دقائق هزت الولايات المتحدة الأمريكية

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني عن أحداث الشعب والعنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل مواطن أمريكي أسود على يد شرطي أبيض.

واعتبر المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدقائق الـ9 التي وضع فيها الشرطي قدمه على رقبة المواطن الأمريكي بأنها 9 دقائق هزت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المسلماني أن الإدارة الأمريكية تصرفت بشكل سليم وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعازيه لأسرة القتيل واعتذر لشقيقه وقاموا بإقالة الضباط وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العادلة، مشيرًا إلى أن رد الفعل كان مبالغا فيه.

وأكد المسلماني أن الولايات المتحدة تشهد أحداث تفرقة عنصرية وحوادث عنصرية كل عام تقريبًا، مشيرًا إلى أن أشخاصا من أصول أفريقية حكموا الولايات المتحدة ووصلوا لمناصب كبيرة ضاربًا المثل بالرئيس السابق أوباما وكوندليزا رايس وكولن باول وغيرهم ممن تقلدوا مناصب كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.