المسلماني: الخلاف الحزبي في أمريكا سيؤدي لتقسيم المجتمع والدولة

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، أن الخلاف بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي لتقسيم المجتمع والدولة بأكملها.

وقال "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الرئيس ترامب ليست له أي شعبية في واشنطن، وأن تصويت انتخابات الرئاسة فيها كان للمرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، اتهم حكام الولايات من الديموقراطيين بتقاعسهم في استدعاء الحرس الوطني والذي كان سيتمكن من إخماد هذه المظاهرات وأعمال العنف، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد مصلحة الدولة ولكن الهدف سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين هو الوصول للسلطة، وأن السلطة فوق الدولة وتأتي أولا، وأصبح هدف الديموقراطيين هو إسقاط ترامب.