المسلماني: ترامب يواجه أزمة اقتصادية وأمريكا بها 40 مليون فقير

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه عددا من المشكلات الكبيرة.

وقال "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ترامب يواجه أزمة اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة بالاضافة لأزمة فيروس كورونا.

وأكد أن الأشهر القادمة لو مرت بسلام ولو توصل ترامب لعقار وعلاج لفيروس كورونا، فإنه من المتوقع أن يستمر في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لـ4 سنوات أخرى.

واعتبر "المسلماني"، أن العنف الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في مصلحة ترامب نظرًا لأنه عنف غير مبرر من جهة المتظاهرين لأنهم سيعتبرون أن الديموقراطيين هدفهم إزاحة ترامب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها 40 مليون فقير منهم 20 مليونا تحت خط الفقر المدقع، لافتًا إلى أن أمريكا تشهد 6300 حالة طرد منزلي بالقوة من المنازل لعدم دفع الإيجارات، وأن من يتم طرده يتحول لمتشرد في الشارع أو يقيم في سيارته.

وشبه "المسلماني"، تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل منظمة الصحة العالمية والذي وصل لـ400 مليون دولار سنويًا بأنه يشبه التولي يوم الزحف في الفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن ذلك في مصلحة الصين وأن أمريكا خسرت اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.