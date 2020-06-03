طارق حجي: اللوم كله على الناس إذا زادت إصابات كورونا مع فتح الاقتصاد

أكد المفكر الدكتور طارق حجي، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تكن حازمة مع الجمهور، وهناك تقصير شعبي وجماهيري واسع جدا ولا مبالاة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر "سكايب"، ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أن الدولة قامت بما يجب عليها، وألوم عليها أنها لم تكن شديدة على مستوى فرض الحزم، والشعب مقصر: "نتعامل مع الكمامات على أنها أمر حكومي يجب التحايل عليه، وكان يجب أن يكون هناك شدة بلا هوادة في تطبيق القانون".

وتابع: "معظم ما قامت به الحكومة من إجراءات كان على أعلى مستوى، وأرى أنها كانت مناسبة وفعالة، والشعب".

وأردف: "لا بد من الموازنة بين الصحة والاقتصاد، والدول سوف تحرك عجلة الاقتصاد حتى لا تموت، وستكون مصر مضطرة إلى فعل ذلك، وإذا ظل نقص الوعي كما هو مع تحريك الاقتصاد، ستكون الإصابات أكبر بكثير جدًا، واللوم كله على الناس".

وحول أكثر الوظائف طلبًا في فترة انتشار كورونا، قال حجي: "عالم الـIT هو عالم كورونا، وهي أكثر مهنة في العالم عليها الطلب، والجزء الإيجابي أن الحياة ستكون بالنسبة لهم مزدهرة، ولكن هناك قطاعات أخرى ستتضرر مثل السياحة، في ظل وجود كورونا".