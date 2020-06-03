"قومي حقوق الإنسان" يجدد مطالبته بتوفير وسيلة تواصل مع السجناء

جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مخاطبته لوزارة الداخلية، للإسراع في إيجاد آلية للتواصل بين المسجونين وأهاليهم وذويهم خارج السجون، عبر توفير عدد من الكبائن داخل السجون، يتمكن من خلالها المسجونون من التواصل مع أهاليهم، بعد انقطاع الزيارات منذ بدء أزمة كورونا، وحتى الآن.

كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بتوفير إمكانية القيام بجولات تفقدية ميدانية في السجون، بهدف الاضطلاع على البرنامج الذي ينفذه قطاع السجون، فيما يتعلق بتوفير الوقاية الصحية من الوباء في السجون.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس كان قد خاطب في السابق مصلحة السجون، لتوفير وسيلة تواصل مع المسجونين، بعد تلقيها مئات الشكاوي في هذا الصدد، إضافة إلى مطالبته بإيجاد وسيلة للتواصل بين علاء عبد الفتاح ووالدته، بعد 20 يوما من صعوبة التواصل بينهم، وهو الأمر الذي نجح أخيرا منذ أيام، بعد تبادلهما خطابات مكتوبة.

وأضاف" أبو سعدة" لـ"الوطن"، أن المجلس سيجدد مخاطبته للسجون مرة أخرى اليوم، للإسراع في توفير وسيلة للتواصل منعا لاستمرار حالة القلق الموجودة لدى الأهالي على المسجونين.