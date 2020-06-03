مصادر: رجاء الجداوي ما زالت على جهاز التنفس.. وحالتها غير مستقرة

كشف أطباء بمستشفى العزل بالإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوى مازالت غير مستقرة، ولم تشهد أي تحسن منذ أمس الثلاثاء، بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأشار الأطباء إلى أن الفنانة رجاء الجداوي تعانى من ضيق شديد في التنفس، وآلام بالصدر، وعدم القدرة على الكلام، وكذلك عدم انتظام فى درجة الحرارة والضغط، مشيرين إلى أنها تلقى عناية فائقة من الأطقم الطبية المعالجة بغرفة العناية المركزة.

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي مستشفى العزل بالإسماعيلية فجر يوم عيد الفطر المبارك، نتيجة ارتفاع درجة حرارتها إلى 39.5 درجة مئوية، وأجرت أول نتيجة تحليل لها يوم الأربعاء 27 مايو، وثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وحُجزت بالغرفة 212 بالدور الثاني، ثم استقرت حالتها، لكنها تدهورت فجر أمس الثلاثاء، ونُقلت لغرفة العناية المركزة بالمستشفى.