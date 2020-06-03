سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 3 يونيو، في عدد من البنوك المختلفة، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.