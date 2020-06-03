ضبط 56 حالة تعد على النيل.. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، جاء أبرزها على النحو التالى:

فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى × ضبط (5187 طن أعلاف – 29,38 طن أدوية بيطرية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص بداخل (مصنعين)بدون ترخيصبنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون .

فى مجال حماية البيئة× عوادم السيارات: ضبط عدد (18) سيارة بنطاق محافظة "القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

فى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية × ضبط عدد (111) قضية "تلويث بنهر النيل والمجارى المائية – إلقاء المخلفات – رسو مخالف– عدم وجود ترخيص مشتل" بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال تأمين إزالة التعديات على منافع نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف والأراضى الزراعية × تأمين تنفيذ عدد (56) حالة تعدى بنطاق محافظة "القليوبية".

فى مجال الملاحة الداخلية ضبط (3) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية .

فى مجال الإجراءات الإحترازية ضبط (72) مخالفة(عدم إرتداء الكمامة الوقائية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.