نائب يشيد بحظر التعليم تحصيل تبرعات من التلاميذ أثناء التقديم للمدارس

أشاد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر تحصيل أي تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقدم لأبنائهم للعام الدراسي الجديد 2020-2021 والاكتفاء بالمصروفات المحددة من قبل الوزارة فقط دون أي زيادة أو تبرعات أخرى وتأكيدها أن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وطالب مرشد من جميع أولياء الأمور عدم دفع أي مبالغ أو تبرعات تطلبها أي مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية على سبيل التبرعات وإبلاغ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أي مخالفات تتم في ذلك الأمر.

وقال النائب عاصم مرشد إن أولياء الأمور عانوا خلال السنوات الماضية من "افتكاسة" التبرعات التي كانت شماعة لدى مسؤولي التربية والتعليم داخل المؤسسات التعليمية لقبول التلاميذ بها، وكان أولياء أمورهم يدفعون دون معرفة أين تذهب هذه الأموال.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التسجيل الالكتروني للمتقدمين للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية، حيث يمكن لأولياء الأمور التقدم وتسجيل بيانات أبنائهم عبر الرابط التالي https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم الكترونيا للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاص للعام الدراسي 2020/2021.