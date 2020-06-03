الإعدام مصير "راضي".. قتل طفلي شقيقة زوجته من أجل الذهب

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد، وناجح عبد الحميد محمد، وباجماع الآراء وبعد أخذ رأي المفتي، بالإعدام شنقا لعامل لقتله طفل وشابة شقيقين داخل منزلهما بقرية الشيخ مكرم أثناء سرقته المنزل.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد ورود بلاغ من "نجلاء ع"، 35 عاما، ربة منزل، تقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز بعثورها على ابنها وابنتها مذبوحين، ولم تتهم أحدًا في الواقعة.

ذكرت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بسوهاج، أن بداية الواقعة بورود بلاغ من ربة منزل لمركز سوهاج يفيد، بمقتل ابنيها "أسماء"، 17 سنة، وشقيقها "أحمد"، 6 سنوات، داخل منزل الأسرة في سوهاج.

وعلى الفور، جرى إخطار اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث سوهاج، بتفاصيل الواقعة، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

وبدأ فريق الحث بفحص المشتبه فيهم، ومناقشة الجيران ورواد المنطقة، وفحصت القوات قرابة 25 شخصا، حتى توصلت إلى شاهد رؤية أكد مشاهدة زوج خالة الضحيتين في الشارع الذي يقيم فيه الضحايا في توقيت معاصر للجريمة، وبدأت القوات في تتبع خط سيره.

وجرى القبض علي المتهم ويدعى "راضي. س"، 34 عاما عامل، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، موضحا أنه كان يمر بضائقة مالية وعلم أن شقيقة زوجته لديها كمية من الذهب تبلغ قيمتها نحو 150 ألف جنيه، وانتهز فرصة وجود خلاف بين زوجته وشقيقتها فتظاهر بالتدخل لإنهاء الخلاف، وأثناء وجودها في منزله ذهب إلى منزلها لسرقة الذهبـ، إلا أنه تفاجأ بوجود ابنيها فأجهز عليهما خشية افتضاح أمره.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ومثل المتهم جريمته أمام النيابة العمة وتم حبسه على ذمة القضية، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بقرارها المتقدم.