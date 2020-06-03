الجالية المصرية بفرنسا: نتواصل مع وزارة الهجرة.. ولم يتبق سوى المقيمين

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الجاليات المصرية بكل دول العالم دائمة التواصل مع بعضها البعض وليس في فرنسا فقط، حيث يعد هؤلاء سفراء لمصر بالدول التي يقطنون بها.

وأضاف "فرهود" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" من فرنسا، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا قد أثر على جميع المصريين في الخارج بلا استثناء: "عرفنا قيمة بلدنا في الظروف دي"، موضحا أن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في إنشاء نقاط تواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ولم تتأخر عنهم في إيا من طلباتهم وما ناشدوا الحكومة به.

وأكد على أن الجالية المصرية بفرنسا قد سجلت 15 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد وشفيوا جميعا من الفيروس، ولم يتوفى منهم سوى 4 حالات فقط منذ انتشار الوباء وحتى اليوم، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة المصرية دائما ما تهتم بشؤون العالقين المصريين في كل دول العالم، وحاليا لا يوجد أي من العالقين المصريين على الأراضي الفرنسية: "كلهم تم إعادتهم لمصر، والموجودين دلوقتي في فرنسا هم المقيمين فقط".