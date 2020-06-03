عامر: شكر السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا دليل على أدائنا الرائع خلال أزمة كورونا

اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطاب الشكر الذي بعثت به السفارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة السفير الأمريكي جوناثان كوهين لمستشفى إسنا للحجر الصحي بصعيد مصر؛ ووجهت السفارة فيه الشكر إلى الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي، وجميع العاملين بالمستشفى، على حسن رعايتهم الطبية للسائحين الأمريكيين خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس كورونا بأنه دليل قاطع على المهنية والاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها جيش مصر الأبيض.

وقال عامر في بيان له أصدره اليوم، إن الحملة المسعورة من المتربصين بأبطال الجيش الأبيض المصري لم يكن لها أي هدف سوى إحباط هؤلاء الأبطال ولكن جميع محاولات إحباطهم من قوى الشر والظلام والإرهاب فشلت فشلا ذريعا وها هي مستشفى في صعيد مصر "الجواني" ترفع اسم وعلم مصر عالميا بعد أداء رفيع المستوى لجميع المسؤولين داخل مستشفى إسنا للحجر الصحي.

ووجه تحية قلبية لجميع من يعملون داخل المستشفى، ولكل الأبطال والبواسل داخل جيش مصر الأبيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية الذين لم يترددوا لحظة واحدة في تقديم أرواحهم فداءً لمصر وشعبها العظيم، وكل شعوب العالم في مواجهة هذا الوباء اللعين.

وكان خطاب السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحي قد نص على: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الاستثنائية لأربعة سائحين من مواطني الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ"covid 19"، ولقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دوراً فعالاً في تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم في الولايات المتحدة، وإنني أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التي لا تعرف الكلل لتحقيق الانتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر في إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة آخرى أشكرك على التزامك الرائع بصحة مواطنينا".

وأعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، استشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، من قبل أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 7 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحي، في بيان صحفي، أنه كان من ضمن الحالات عدد منهم في الرعاية المركزة، والذين تماثلوا للشفاء التام وتحولت نتائجهم إلى سلبية في نهاية المطاف، ليتم خروجهم جميعا من المستشفى، مؤكدةً على أنه يوجد قسم الدعم النفسي للمرضى ويضم أكفأ الأطباء والاستشاريين في الطب النفسي والعلاج السلوكي لتقديم الدعم النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى بالتهنئة إلى جميع المرضى المتعافين بالتهنئة لتماثلهم الشفاء التام بفضل الله وكرمه، كما أهابت المستشفى إلى جموع الشعب المصري بالالتزام التام والتباعد الاجتماعي لتجاوز هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البشرية.