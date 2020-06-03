الجندي يطالب التعليم العالي بتخفيض مصروفات الجامعات الخاصة

طالب النائب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية والبرلمانية عن الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، الحكومة ووزارة التعليم العالي بتخفيض رسوم ومصروفات الجامعات الخاصة، ووضع لائحة مالية للجامعات تتضمن أسعار موحدة لرسوم ومصروفات الكليات، وألا يترك الأمر وفقا لأهواء روساء ومجالس إدارات الجامعات الخاصة، يتاجرون بأولياء الأمور والأسر المصرية دون شفقة أو رحمة.

وأوضح الجندي أنه يجب وضع إطار قانوني يلزم الجميع أصحاب الجامعات وأولياء الأمور خاصة في ظل أن المناهج التي تطرحها الجامعات الخاصة واحدة في الكليات، ولا تخرج عن المناهج التي أقرتها وزارة التعليم العالي، كما أن خريجي الجامعات الخاصة عندما ينهون مراحل تعليمهم ويحصلون على الشهادة النهائية تكون شهادة معادلة للجامعات الحكومية أو لجامعات أجنبية حتى يستطيع الخريج أن يعمل بها.

وشدد الجندي على ضرورة وضع أطر لتنظيم مسألة الجامعات الخاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مطالبا الجامعات الخاصة أيضا بالرأفة وتحمل المسؤولية المجتمعية في ظل أزمة كورونا وما تعانيه الدولة والأسر المصرية خاصة، وأن رؤساء وأصحاب الجامعات في تعداد رجال الأعمال وعليهم مساندة الدولة في تلك الأزمة.