"البيطريين" تصرف 50 ألف جنيه لأعضائها "شهداء كورونا" و10 آلاف للمصاب

قال الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، قررت مساندة أعضائها في حالة الإصابة بصرف 10 آلاف جنيه، وفي حالة الوفاة صرف 50 ألف جنيه.

وأضاف أن ذلك سيكون بخلاف ما يصرف من اتحاد نقابات المهن الطبية وهو 20 ألف جنيه في حالة الإصابة، و50 ألف جنيه في حالة الوفاة.

يأتي ذلك بناء على البيان الصادر بتاريخ 12 أبريل 2020 من نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الدكتور خالد فاروق العامري، الذي ينص على صعوبة، وتعذر انعقاد مجلس النقابة العامة في الظروف الحالية، وتحمل هيئة مكتب النقابة المسؤولية كاملة هذه الفترة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.