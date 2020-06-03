الصحة: متوسط البقاء على قيد الحياة في مصر زاد 30 سنة خلال 50 عاما

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر جملة، أي شاملاً الذكور والإناث معا زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000.

وأوضح في بيان له أن متوسط سنوات البقاء عام 1950 كان نحو 38.71 سنة، بينما زادت في عام 2000 إلى 71.05 سنة، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى 76.17 سنة، وعام 2050 إلى 79.10 سنة، وعام 2100 إلى 84.66 سنة.

أما متوسط عدد سنوات البقاء على قيد الحياة عن الولادة حسب النوع، فقد أشار نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان إلى أن متوسط البقاء للإناث عند الولادة في عام 2020 تصل إلى 74.7 سنة، وللذكور 69.9 سنة، أما المتوسط عند الولادة عام 2030 للإناث 76.2 سنة، وللذكور 71.4 سنة، وعند الولادة عام 2050 للإناث 79.1 سنة، وللذكور 74.4 سنة، وعند الولادة عام 2075، للإناث 82.4 سنة، وللذكور 78.5 سنة، وعند الولادة عام 2100، للإناث 84.6 سنة، وللذكور 82.1 سنة.