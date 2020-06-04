حظك اليوم الخميس 4-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه شخصية اجتماعية ومحب للناس، وبالتالي يحب الأماكن المزدحمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وقد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وإشراقة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وتحصل في المقابل على الاهتمام والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها يوم 25 مايو.