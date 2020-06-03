أسوان تتعاقد مع "العربية للتصنيع" لطرح 200 ألف كمامة بسعر المصنع

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى مناصفة بينهما لبيعها في الصيدليات بنفس سعر المصنع.

وأشار، في بيان صادر عن محافظة أسوان، إلى وصول الدفعة الأولى من الكمامات بإجمالي 25 ألف كمامة من النوع الجيد والتي ستطرح بالصيدليات الملتزمة والمحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن، لافتاً إلى أنه سيتوالى وصول باقي الدفعات تباعاً وسيكون الشراء مستمر لضمان الاستدامة.

وكشف عطية عن توزيع كميات من الكمامات سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين مجاناً على المواطنين داخل القرى والمدن، سواء بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية أوالمنشآت والمصالح الحكومية تحت إدارة المرور ومندوبين من المحافظة، بما يضمن توزيعها بآلية محكمة ووصولها لأكبر شريحة من الجمهور.