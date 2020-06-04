حظك اليوم الخميس 4-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والتنقل والانطلاق، ولا يفضل قضاء يوم روتيني، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب سلوكك الصحي وأن تركز على ما يحقق لك فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.