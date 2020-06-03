في مؤتمر الثقافة الرياضية.. الإعلام الرقمي مستقبل الاستثمار الرياضي

شهدت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية مناقشات ثرية، تناولت دور الاعلام في دعم عودة النشاط الرياضي واستراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة، حيث أجمع الإعلاميون المشاركون في الجلسة الأولى على أن ثورة جديدة انطلقت في الإعلام الرياضي بعد كورونا.

وكان الإيطالي جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، أول من توقف أمام المتغيرات التي يصاحب العمل الإعلامي الميداني في ظل كورونا، من حيث تخفيض عدد الصحفيين في الملاعب ولذا بات مطلبا ملحا للإعلام أن يعدل من مساره في التغطية لتتحول من ميدانية إلى رقمية.

من جانبه، أكد الإعلامي السعودي فواز الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أن مرحلة جديدة بدأت الآن في العالم، وعلى الإعلام الرياضي أن يواكبها ويتطور معها، مشيرا إلى أن كورونا بات فاصلا تاريخيا فرض نفسه على العالم ما بين ما قبله وما بعده، وأن الإعلام الرقمي سيكون البديل القوي على الساحة في ظل هذه الجائحة على حساب الإعلام التقليدي، وألمح الشريف إلى أن البلاي ستيشن مثلا يدر دخلا بالمليارات ويتابعه مئات الملايين في العالم.

وحذر الشريف من التأثر بإلحاح الرعاة على عودة النشاط قبل التأكد من حماية الإنسان، مشيدا بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من رعاية صحية هدفها حياة الإنسان وأمانه الصحي.

وتوقف الإعلامي اللبناني حسن شرارة رئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية عند موقف الرياضة الآن في العالم مؤكدا أنها تواجه تحديات أساسية، مشيرا إلى أن لبنان كان سباقا في طرح هذه المشكلة عند تنظيمه لمؤتمر عن مستقبل الإعلام في ظل التطور الرقمي للوقوف على مدى قدرة الإعلام التقليدي على الصمود والاستمرار، وأكد شرارة على أن تحديات عدة يواجهها الإعلام الرياضي قبل انتشار فيروس كورونا وزادات بالتأكيد بعده، من هنا فإن عودة الرياضة الآمنة تتطلب تدخلات الدول، خصوصا وأن ميزانيات الرياضة تبقى قليلة مهما كانت قيمتها خصوصا في الوطن العربي.

ولفت الكاتب الصحفي أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة ونائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، الأنظار إلى أن توقف النشاط الرياضي تسبب في انحراف الإعلام عن مساره ودخوله في مناطق شائكة تسببت في زيادة الاحتقان بين الجماهير، وأشار بدرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الهيئات الإعلامية والاتحادات الرياضية في حضور المؤتمرات الصحفية.

وطالب الإعلامي المغربي عبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للثقافة الرياضية، بضرورة قيام الإعلام بدعم جهود الحكومات والمجتمعات في مواجهة الفيروس لضمان انحساره وتقليص عدد الإصابات والوفيات، وأكد المتوكل على أن الإعلام الرياضي تضرر بفعل توقف الأحداث والبطولات وما نتج عنها من نقص المعلومات لكنه نجح في ملء الفراغ بمواكبته لكل المؤسسات والنجوم عبر الإنترنت.

ووجه المتوكل الدعوة لكل الإعلاميين بضرورة استغلال الظروف والعمل على توعية جمهور المتلقين بمجموعة القيم النبيلة للرياضة التي هي عنوان التعايش والتسامح والتعاون بين البشر.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت استراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة، تحدث الدكتور عماد البناني مؤكدا على أن الأبعاد الاقتصادية للرياضة واحدة سواء قبل او بعد كورونا ولكن باختلاف نسب تأثير كل متغير وفق معطيات الموقف، وحدد الدكتور البناني إجراءات عدة يجب اتباعها قبل عودة النشاط الرياضي تتمثل في عمل اختبارات طبية لكل المشاركين في البطولات.

وأعلن الدكتور سعد شلبي أستاذ اقتصاديات الرياضة والمستشار لرئيس جامعة جدة والمستشار العلمي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أن الإعلام الرقمي هو مستقبل الاستثمار في صناعة الرياضة، مشيرا إلى متغيرات السوق التي أظهرها عودة الدوري الألماني وارتفعت معدلات المشاهدة للمباريات إلى مليار و200 مليون شخص، وترجمت لمبيعات غير مسبوقة، وبات الآن مصطلح اقتصاد المعلومات مهما، وله قدرة على الإنتاج، وأكد على أن مستقبل نمو الأسواق قادم من أفريقيا التي تمتلك أكبر أصول لتحقيق نمو من خلال الأيدي المنتجة في الرياضة مثل اللاعبين.

وتوقف الدكتور سعد شلبي عند قاعدتين وضعهما لتفسير الموقف الحالي لاقتصاد الرياضة في ظل توقف النشاط، أولهما الاستفادة من التكنولوجيا سيكون الأساس للحفاظ على الاستدامة، والثاني أن الإعلام الجديد يمثل تهديدا لحقوق الملكية الفكرية مع ضرورة السيطرة على التوازن بين المشجعين والملاك عند إنشاء المحتوى، بعدما ظهر البلاتفورم الذي هو سوق جديد. واختتم الدكتور شلبي حديثه بأن البث التلفزي سيتراجع بسبب المنصات الرقمية.

من جهته توقف البرتغالي نونو كاردوزو مدير تطوير الأعمال الدولية لنادي سبورت لشبونة، عند المنحة من محنة كورونا وهو أن نعلم عادات جديدة مثل التباعد والإجراءات الوقائية وحسن استخدام التكنولوجيا.

وأشار إلى أن العودة للنمو ستكون بالتركيز على أن يكون العمل على مدار العام وليس فقط على مباريات الفريق في البطولة، لأن الدوري سيعود من دون جمهور ويتقبل الموارد المالية للفرق وبالتالي علينا ابتكار طرق تسويق جديدة والربط مع المشجعين من خلال التحليل الفني لجذبهم.

من جهته أكد الإعلامي العماني سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، على أن الرياضة هي صناعة قيمتها 470 مليار دولار، وبالتأكيد تأثرت بتوقف النشاط دون سابق إنذار، وطالب الحبسي بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين لتسهل للمستثمرين ومنحهم ضمانات تجذبهم الاستمرار في رعايتهم للرياضة، وأشار الحبسي إلى أن سياسة بيع حقوق البث التلفزيوني لابد أن تتغير ويسمح بالبيع الجزئي.

وأكد الدكتور فتحي بلغول الأستاذ بكلية التربية الرياضية وتكنولوجياتها بالجزائر، على أن التعاقدات في سوق الرياضة لن تكون كما كانت في السابق، وأن القيم التسويقية للاعبين والأندية لابد أن تنخفض في ظل تراجع المداخيل وربما تعلن هيئات كثيرة إفلاسها، لذا المطلوب الآن الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والبيع الإلكتروني للحقوق وتشجيع العمل عن بعد.

وتختتم غدا الخميس فعاليات المؤتمر بجلسة عن تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات وبعدها الجلسة الختامية التي يتحدث فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب راعي المؤتمر، وتعلن فيها التوصيات.