بعد المدارس والجامعات والعائلات.. انطلاق برنامج "العباقرة أصحاب"

بعد النجاح الذى حققه برنامج "العباقرة" بمختلف فئاته، تطلق قناة "القاهرة والناس" خلال منتصف "يونيو" الجارى، الموسم الأول من "العباقرة أصحاب"، حيث تعرض القناة الحلقة الأولى من البرنامج الأحد 14 يونيو.

البرنامج سيذاع على "القاهرة والناس"، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، فى الثامنة مساء، ويقدمه الروائى والإعلامى عصام يوسف، وتعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة فى العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.

وشهد رمضان الماضى، الموسم الثانى من برنامج "العباقرة عائلات"، والذى امتد خلال أيام شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.