ضبط 40 كيلو لحوم مجمدة و1115 عبوة مياه غازية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 40 لحوم مجمدة منتهية الصلاحية و 1115 عبوة مياه كبيرة غازية للتلاعب بالأسعار.

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 كيلو لحوم مجمده منتهية الصلاحية بأحد المطاعم الشهيرة شارع بطرس ثان طنطا وتحرر محضر رقم 12777جنح ثان طنطا ، كما تم ضبط 1115عبوه كبيره مياه غازيه للتلاعب بالأسعار بماركت شهير، وتحرر محضر جنحه 12776ثان طنطا ، كما تم تحرير 11 مخالفة بيع سجاير ازيد من السعر الرسمي.