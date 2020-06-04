أشرف الصباغ يقدم مقطع من أعمال الروائية بالأعلى للثقافة.. اليوم

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أشرف الصباغ، ليقدم قراءة لمقطع من روايتيه "كائنات الليل والنهار- شرطي هو الفرح"، أون لاين، وذلك اليوم الخميس 4 يونيو، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، ضمن برنامج "اقرأ معانا"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي.

وسلسلة "اقرأ معانا"، أطلقها المجلس الأعلى للثقافة، تتضمن قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "أونلاين"، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ويشارك في الفعالية عدد كبير من كتاب مصر، والمبدعين من الدول العربية.

وأشرف الصباغ، من مواليد 1962، حاصل الدكتوراه في مجال الفيزياء النظرية والرياضية من جامعة موسكو الحكومية- كلية الفيزيـاء، 1993، ومنذ ذلك التاريخ وهو مقيم في موسكو.

وهو ناشط مصري في مجال الأدب والصحافة، حيث تنوعت مجالات إنتاجه ما بين كتابة الرواية والقصة القصيرة، إلى جانب ترجمة العديد من الأعمال الأدبية والنقدية والفنية من اللغة الروسية، إضافة إلى بعض الكتب حول الأوضاع في روسيا إبان فترة التسعينات من القرن العشرين.

ومن أبرز أعماله المجموعات القصصية: "قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية"، و"خرابيش"، و"العطش" وغيرها، وعدد من المؤلفات منها "المسرح الروسي بعد الانهيار" هذا بخلاف عدد من الترجمات "نتاشا.. العجوز" مجموعة قصصية للكاتب الروسي فالنتين راسبوتين، "الابتزاز الصهيوني والهم الإنساني"، "الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية"، وغيرها الكتب.