كوريا الجنوبية تصادق على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

وافقت إدارة الدواء والغذاء الكورية الجنوبية، اليوم، على استخدام "ريمديسيفير" كدواء لمرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما من شأنه أن يمهد الطريق لاستيراد العقار الجديد للمرة الأولى، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصرحت وزارة سلامة الغذاء والدواء بأنها قررت السماح باستيراد الدواء باستخدام لوائح خاصة تتيح استيراد المواد غير المصرح بها رسميا في ظل ظروف خاصة.

ولم تنه كوريا الجنوبية بعد اختباراتها السريرية على العقار الجديد، ولكن الوزارة أفادت في وقت سابق بأن العقار تم إثبات فعاليته في العديد من البلدان وثبت أنه يساعد على تقليل وقت تعافي مرضى كورونا.

وصرح مسؤولون بالوزارة بأن البلاد ستعقد مباحثات قريبا مع الجانب الأمريكي المنتج للعقار "غيلياد ساينسز" لترتيب أول شحنة استيراد من العقار.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا 11590 مريضا، وخرج من المستشفيات أو تم رفع الحجر الصحي عن 10467 مريضا حتى الآن بعد تماثلهم للشفاء التام.

ويبقى حتى، اليوم، ما مجموعه 850 مريضا في المستشفيات للعلاج أو قيد الحجر الصحي، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 273 حالة وفاة.