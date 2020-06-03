خبيرة أبراج: ذروة كورونا في مصر تنتهي 28 يونيو الجاري

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن كوكب عطارد، لا يدور حول الأرض إطلاقا، وهي معلومة غير صحيحة، لأن جميع الكواكب تدور حول الشمس، والقمر فقط هو ما يدور حول الأرض، لافتة إلى أن "السنة دي طالعها عطارد أي تبدأ يوم أربعاء، وفي الفلك عندما تبدأ السنة بيوم أربعاء فإن كل يوم في الأسبوع له كوكب يعبر عنه، فيوم الأربعاء كوكبه عطارد، والسنة التي يكون طالعها عطارد تظهر خلالها الأمراض".

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن المختلف هذا العام أن هناك حالات فلكية صعبة لم تحدث إلا كل عدة سنوات وجميعها مجتمعة هذا العام، وهو ما يجعل السنة أكثر صعوبة، بالإضافة إلى أن رقم "2020" مجموعه في النهاية "4" وفي علم الأرقام هو رقم كوكب زحل، مشيرة إلى أنها توقعت أن وقت الذروة لفيروس كورونا بالنسبة لمصر بداية من 13 مايو حتي 28 يونيو، وبالتالي نحن نعيش في فترة الذروة.

وتابعت بأنه من بعد 28 يونيو، ستتناقص الأعداد، وليس معناه أن الفيروس سيختفي، ولكن ستقل حالات الإصابة، فمن الضروري للمواطنين زيادة الإجراءات الاحترازية، وخاصة أننا في وقت الذروة، والانتشار سيكون أكثر مما نتخيل، والنزول لا يكون إلا للضرورة القصوى، والالتزام بكافة المحاذير.

عبدالغفار عن كورونا: التوقع بـ"صفر إصابات" صعب وكل الاحتمالات واردة

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، الإثنين الماضي، أن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص فيروس كورونا في مصر والعالم، خصوصا مع استبعاد وجود لقاح ودواء الفترة الحالية، "كل شخص يلتزم بإجراءات الدولة، لتغيير المعادلة وللسيطرة على المرض".

وتابع عبدالغفار، أن الوصول لصفر إصابات أصبح صعب التوقع في الفترة الحالية، ونستطيع توقعه في حال ثبات أعداد المصابين على المنحنى التصاعدي، والثبات على قمة الهرم، "بعد أسبوعين من النهاردة، وفي حال الالتزام نستطيع تحديد موعد الوصول للقمة، والطريق للشفاء الكامل".