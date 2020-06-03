خبيرة أبراج: اندلاع حروب بعد خسوف الجمعة المقبل.. وكورونا يختفي 2021

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إننا لن نعود لحياتنا الطبيعة قريبا، ولكن من الممكن أن تهدأ الأوضاع بعد 7 أغسطس المقبل، وفي سبتمبر المقبل، ستبدأ الحياة في العودة لطبيعتها، وسيختفي فيروس كورونا في بداية عام 2021، وستكون سنة غير جيدة أيضاً، وبها مصاعب، وستكون الصراعات السياسية على مستوى العالم هي الأصعب في 2021.

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن بداية الصراعات السياسية ستكون بعد غد الجمعة 5 يونيو، والذي يشهد خسوف القمر، ووارد أن يكون هناك إعلان لحروب، وعلاقات حب ستتحول لكراهية، وعلاقات دولية ستتغير ومعاهدات تتغير، والموقف سيزيد بعد 18 يونيو، لأن كوكب عطارد سيبدأ في التراجع.

وتابعت بأن الأسوء حظا هذا العام أمريكا، وهناك بلاد سيكون لديها عزلة من الأمراض وهما إيران وتركيا، والأحداث تسير في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أنه سيحدث كسوف يوم 21 يونيو، من الممكن أن يسبب أزمات في إيران والهند وإثيوبيا، واستمرار الأزمة في أمريكا لأن عطارد سيتراجع، وستتضح الأزمات بشكل أكبر، وفي 5 يونيو سيحدث خسوف وسيصيب أمريكا بشكل أكبر وتسوء أحوالهم بشكل أكبر، وسيستمر الحال غير جيد معهم حتى شهر يوليو.

وأكدت أن مصر، ستشهد انفراجة بعد 28 يونيو، بالنسبة لفيروس كورونا، وستشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد.