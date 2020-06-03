نجاح أول دورة في التدريب عن بعد بشركة بقطاع القناة وسيناء

أعلن المهندس مبارك منصورمبارك - رئيس قطاع القناه وسيناء بشركة المقاولون العرب نجاح القطاع فى اجتياز أولى دورات القطاع للتدريب عن بعد وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفى نفس الوقت الاستمرار فى تطوير أداء العاملين بالشركة من خلال التدريب واستغلالاً للإمكانات الكبيرة التى توفرها الشركة والتى تساعد فى تنفيذ دورات للتدريب عن بعد من خلال رخصة الأوفيس 365 وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة.

وأشار رئيس قطاع القناة وسيناء، إلى أنه تم وضع خطة لتدريب وتطوير أكبر عدد ممكن من العاملين بالقطاع دون التأثير على سير عجلة الإنتاج حيث ان المنظومة الجديدة تتيح للمتدرب الحصول على الدورات التدريبية فى الوقت والمكان المناسب ودون حدوث أي تجمعات تساعد على تفشي فيروس كورونا.

أضاف المهندس شريف حمدى - مدير المعهد بأنه سيتم الإعتماد على التدريب عن بعد بشكل كبير فى الفترات القادمة وذلك تماشيا مع التكنولوجيا والطرق الحديثة فى التدريب و إنه يمكن التعاون مع جميع الفروع والإدارات فى مجال التدريب عن بعد لتوصيل المعلومة بسهولة لكل العاملين بالشركة وهم فى أماكن عملهم.