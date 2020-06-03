"الدور الاتصالي للعلاقات العامة الدولية بالسفارات المصرية".. رسالة دكتوراه بجنوب الوادي

حصل الباحث حازم ناصر حسين، على درجة الدكتوراة في بحث بعنوان "الدور الاتصالي للعلاقات العامة الدولية بالسفارات المصرية في تشكيل صورة مصر لدى المجتمع الدولي"تهدف الدراسة إلى التعرف على دور العلاقات العامة الدولية في تشكيل صورة مصر تجاه المجتمع الدولي وقياس مدى تأثير أنشطة العلاقات العامة التي تستخدمها السفارات في تشكيل صورة مصر ووضع نموذج للإعلام الدبلوماسي للعاملين في الإدارات الإعلامية في السفارات المصرية.

ناقش الرسالة نخبة من أساتذة الاعلام، استاذ دكتور حمد محفوظ، استاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة جنوب الوادي و أستاذ دكتور رزق سعد، استاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة الازهر، استاذ دكتورة حنان جنيد، استاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمود يوسف استاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة القاهرة.

تكمن مشكلة الدراسة فى معرفة العملية الاتصالية للعلاقات العامة الدولية في السفارات المصرية ورصد الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الدولية فى تشكيل صورة مصر دوليًا ، ومعرفة الأنشطة والأدوات الاتصالية التي تطبقها السفارات عينة الدراسة.

ترجع لأهمية قياس الصورة الذهنية للدولة حيث أن الصورة الإيجابية هامة للأمن القومي للدولة.

وأن السفارات هي المنظمة الرسمية الأولى الممثلة لمصر في الخارج وعملها يؤثر على صورة الدولة ويكتسب موضوع سياسة مصر الخارجية في الأوساط الدولية أهمية خاصة في ظل اهتمام الدولة بالقيام بمسؤولياتها كإحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور العلاقات العامة الدولية في تشكيل صورة مصر تجاه المجتمع الدولي وقياس مدي تأثير أنشطة العلاقات العلامة التي تستخدمها السفارات في تشكيل صورة مصر ووضع نموذج للإعلام الدبلوماسي للعاملين في الإدارات الإعلامية في السفارات المصرية.

وتوصل الباحث إلى أن الموقع الإلكتروني للسفارة المصرية في أمريكا اعتمد علي مستوى تصميم مركب كما تميز بأنه متوسط السهولة ، بينما اعتمد الموقع الإلكتروني للسفارة المصرية في روسيا علي تصميم بسيط وأيضًا تميز بأنه متوسط السهولة ، وأن الهدف الرئيسى الذى غلب على المواقع عينة الدراسة هو "الإعلام والتوعية" ، وأن "وسائل الإعلام" جاءت في مقدمة الجمهور المستهدف من الموقع.

كما أكدت نتائج الدراسة على أن السفارات المصرية شكلت انطباع إيجابي لدى الجمهور الخارجي، وأن الإعلام يلعب دور هام وإيجابي في تشكيل صورة مصر على المستوى الدولي، وكشفت النتائج عن تنوعت وسائل الاتصال التي تعتمد عليها السفارة في تشكيل صورة مصرعلى المستوى الدولي والتي جاء في مقدمتها " القنوات الفضائية الخاصة الدولية" ثم الموقع الإلكتروني للسفارة.

كشف أيضًا نتائج الدراسة أن السفارات المصرية تقوم بتقديم أنشطة اتصالية مختلفة ، وأن نشاط العلاقات العامة والنشاط الاتصالي للسفارات المصرية له تأثير إيجابي عالي على اتجاه المبحوثين نحو صورة مصر وصورة السفارة، وأن السفارات المصرية تستخدم تقنيات الاتصال الحديثة والانترنت، وأن تشكيل صورة مصر خارجياً مسؤلية السفارة كوحدة متكاملة بجميع أقسامها وإدارتها.