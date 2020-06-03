رئيس فلسطين يأمر بتنكيس الأعلام على وفاة الفقيد محسن إبراهيم

أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، بتنكيس الأعلام، وأعلن الحداد ليوم واحد، على وفاة القائد العربي اللبناني الفلسطيني، الفقيد الكبير محسن إبراهيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الفقيد محسن إبراهيم، شغل موقعا بارزا في الحركة الوطنية اللبنانية، وهو سياسي لبناني أحد أهم القادة اليساريين في السبعينات والثمانينات.

وانضم إبراهيم، إلى حركة القوميين العرب قبل أن يؤسس منظمة الاشتراكيين اللبنانيين سنة 1968، وفي عام 1970 اندمج تنظيمه مع لبنان الاشتراكي ليشكل منظمة العمل الشيوعي في لبنان.

وأصبح إبراهيم، أمينا عاما للمنظمة ثم أمينا عاما للحركة الوطنية اللبنانية أحد أهم أطراف نزاع الحرب الأهلية اللبنانية.