نجاح 67 من طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بالدقهلية

أعلن على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أمس، نتيجة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، مؤكدا تقدم 69 طالب وطالبة للامتحان، نجح منهم 67 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 97%؜.

وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات للصحفيين، حصدت 6 طالبات على المراكز الخمس الأولى، حيث حصلت الطالبة نوال إبراهيم علي، بإدارة غرب التعليمية، على المركز الأول بمجموع 387 درجة.

والطالبة الشيماء حميد عبدالنبى، بإدارة ميت غمر، على المركز الثاني، بمجموع 382 درجة، والطالبة دعاء محمد حسيني، بإدارة غرب على المركز الثانى مكرر، بالمجموع ذاته، والطالبة هايدى سمير البيلى بإدارة شرق على المركز الثالث، بمجموع 379 ونصف، والطالبة ليلى محمود محمد محمود، بإدارة غرب التعليمية، بمجموع 379 درجة، والطالبة صفاء إبراهيم عبده، بإدارة منية النصر بمجموع 377 ونصف.

وتقدم وكيل تعليم الدقهلية، بخالص التهانى للطلاب، متمنيا لهم مزيد من التفوق والنجاح.