عاجل.. مصدر بمطار مرسى علم: إلغاء العزل للمصريين العائدين من الخارج ابتداء من غد

كشف مصدر مسؤول في مطار مرسى علم، عن إلغاء العزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج عبر الرحلات القادمة إلى المطار، ابتداء من غد، مشيرا إلى أن الرحلات القادمة من مطار الكويت، مساء اليوم الأربعاء، هي آخر الرحلات التي خضعت للحجر الصحي بفنادق مرسى علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، اليوم، تطبيق إجراءات الحجر الصحي بمطار مرسى علم الدولي على جيمع المصريين العائدين من الخارج بواسطة فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى وأخد عينات وإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، موضحاً أن الحالات التي ستثبت إيجابيتها ستخضع للعزل الصحي بمستشفيات العزل والحالات السلبية ستخضع للعزل المنزلي وذلك بدء من وصول غدا الخميس.

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي لـ"الوطن"، إلى أن مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 4 رحلات طيران غدا الخميس قادمين من جدة والدمام والكويت ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة لإعادة المصريين العالقين في الخارج على أن يخضع الركاب لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم بواسطة فرق طبية من الحجر الصحى بالمطار ويخضعَوا بعدها للعزل المنزلي 14 يوما.