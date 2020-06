خطوة بخطوة.. طريقة مشاركة اتصال الإنترنت Hotspot مع أجهزتك الأخرى

يتيح إعداد (نقطة اتصال) Hotspot، مشاركة اتصال الإنترنت عبر البيانات الخلوية لهاتف آيفون، أو جهاز آيباد من طراز (Wi-Fi + Cellular) مع الأجهزة الأخرى، عندما لا يتوفّر لديك اتصال بشبكة (الواي فاي) Wi-Fi.

إذا كانت أجهزة آبل الخاصة بك، سجلت الدخول إلى حساب (آي كلاود) iCloud نفسه، فستكون عملية مشاركة اتصال الإنترنت من هاتف آيفون سهلة جدًا، ولن تكون هناك حاجة إلى إدخال كلمة مرور.

ولكن إذا كنت تشارك اتصال الإنترنت مع جهاز آيباد أو ماك خاص بشخص آخر، أو هاتف أندرويد أو جهاز ويندوز أو كروم بوك، فستحتاج إلى بث شبكتك.

فيما يلي كيفية مشاركة اتصال الإنترنت في هاتف آيفون مع أجهزتك الأخرى:

أولًا؛ كيفية إعداد نقطة اتصال شخصية في آيفون:انتقل إلى (الإعدادات) Settings.اضغط على خيار (نقطة اتصال شخصية) Personal Hotspot؛ ثم فعِّله بالضغط على زر التمرير المجاور له.

فعّل خيار (السماح للآخرين بالانضمام) Allow Others to Join من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ثانيًا، كيفية توصيل جهاز آخر بنقطة الاتصال الشخصية:

إذا كنت تشارك اتصال الإنترنت مع جهاز آبل آخر يستخدم حساب آيكلاود نفسه فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى (الإعدادات) في الجهاز الآخر، واختيار اسم آيفون الخاص بك في قائمة الواي فاي.

ولكن إذا كنت تشارك الاتصال مع جهاز شخص آخر، أو جهاز آخر ليس من إنتاج آبل، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

في هاتف آيفون، الذي ستشارك منه الاتصال تأكد من تفعيل خيار (السماح للآخرين بالانضمام) Allow Others to Join.في الجهاز الآخر انتقل إلى (الإعدادات)، ومن قائمة الواي فاي اختر اسم آيفون الخاص بك من قائمة الشبكات المتوفرة.

سيُطلب منك إدخال كلمة سر في الجهاز الآخر، أدخل كلمة السر المعروضة في إعدادات نقطة الاتصال الشخصية في آيفون.