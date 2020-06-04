خبير يحذر من منافس ترامب في الانتخابات: أوباما يسعى لتولي زوجته الحكم

أكد الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، ليس له علاقة بمقتل مواطن من أصول أفريقية، فالجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، يسعى إلى نشر الفوضى وإسقاط الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان يتجسس على الحملة الانتخابية لترامب في 2016.

وأوضح "سمير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن عائلتي أوباما وكلينتون يسيطرون على الديمقراطيين ويستهدفون وصول زوجة أوباما إلى البيت الأبيض عام 2024، مؤكدًا أن الديمقراطيون ووسائل الإعلام التابعة لهم يقدمون نصف الحقيقة.

وأكد المتخصص في العلاقات الدولية، أن جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية قدم مشروع في الكونجرس عام 2008 لتقسيم العراق وسيكون خطر على منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن أن اثنين من مساعدي جو بايدن ينتميان إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الدولي، فحال نجاح بايدن سيمنح قبلة الحياة لمشروع جماعة الإخوان الإرهابية الذي قضت عليه ثورة 30 يونيو في مصر.

وأشار سمير، إلى أن استمرار إغلاق الاقتصاد الأمريكي سيؤثر بالسلب على ترامب في الانتخابات المقبلة، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية تدعم التظاهرات في الولايات المتحدة، فهم يستهدفون إسقاط ترامب، كونه لا يدعم جماعات الإسلام السياسي بعكس ما حدث من أوباما والديمقراطيين.