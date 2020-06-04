عاجل.. حارس مدرسة يهاجم تلاميذ في الصين وإصابة 40 بينهم المدير

أصيب نحو 40 شخصا، معظمهم من الأطفال، خلال حادث هجوم بسكين في روضة أطفال في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة "الشرق الأوسط".

وذكرت شرطة المنطقة، في بيان، أن الهجوم وقع في روضة أطفال بمدينة "ووزو" الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت بكين، وأن مدير الروضة وأحد الحراس بين المصابين.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على الجاني وهو في الخمسينيات من العمر ويعمل حارسا في الروضة، فيما لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو حالة المصابين.

وكانت سلطات مدينة وتشو في جنوبي الصين، قالت في وقت سابق، اليوم، إن حارس مدرسة عمره 50 عاما، هاجم بسكين، مجموعة من التلاميذ في ضاحية "وانج فو"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفقا للمعطيات، وقع الحادث بالقرب من المدرسة، في حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي.

وأشارت السلطات، إلى أن من بين المصابين، العديد من الأطفال ومدير المدرسة، موضحة أن الشرطة اعتقلت المهاجم على الفور.

وأضافت السلطات، أنه تم نقل كل المصابين، إلى مستشفى قريب.

وأكدت أن حالة 3 مصابين من ضمنهم المدير، شديدة الخطورة.

ويجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وكذلك دوافع المجرم.