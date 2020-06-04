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محمود مسلم

3.3 % نسبة الزيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة           

فى اليوم العالمى للبيئة

كتب:

الوطن
10:13 ص | الخميس 04 يونيو 2020
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم  الخميس  الموافق     4  / 6 /2020  بياناً صحفياً بمناسبة االيوم العالمى للبيئة والذى يحتفل به فى 5/6 من كل عام .     

 بدأ الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيه منذ عام 1972، حيث أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيـئة  "  UNEP " بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة. يأتي الاحتفال  هذا العام تحت شعار "التنوع البيولوجى".                                                       

 و من أهم المؤشرات: ارتفعت كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطـاقة المتــجددة (شمسـى / ريــاح الزعــفران  )  عام2017/2018حيث سجلت 2871جيجا وات/ساعة مقابل 2780 جيجاوات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة قدرها 3.3%0   يمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليــة والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 44% من إجمالى الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 18% ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجــارى بنسبة 8٪، في حين ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 15% من إجمالي الانبعــاثـــات عام2017/2018.  

بلغت كمية الإنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى  206.75   مليون طن عام 2017/ 2018مقابل 209.96 مليون طن   عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.5 ٪ .                       