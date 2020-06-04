مواجهات خلال اقتحام عشرات المستوطنين مقام يوسف في نابلس

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود فجر اليوم، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في بيان، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط إجراءات عسكرية مشددة، بهدف أداء طقوس تلمودية.

واضاف دغلس، أنّ قوات الاحتلال أطلقت خلال المواجهات الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق.