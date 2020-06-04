إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالتل الكبير في الإسماعيلية

أعلن سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، عن تنفيذ حملة إزالة مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير برعاية اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وتنفيذاً لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أسفرت عن الإزالات بإجمالي 14 حالة تعدي (أسوار ومنازل بدون ترخيص) وقد شارك في الحملة مسئولي الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات والحملة الميكانيكية بمعدات الوحدة المحلية

وأشار بغدادي، إلى أن الحملة بإشراف اللواء منصور لاشين مساعد مدير أمن الإسماعيلية وسعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير والعميد إبراهيم صدقي مأمور مركز شرطة التل الكبير، وحسني عيسي نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبيروالمقدم محمد فيصل رئيس المباحث وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي الإدارة الزراعية وهيئة الأوقاف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأكيداته بشأن استرداد أراضي الدولة ومواصلة حملات التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحظر البناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

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جانب من الحملة