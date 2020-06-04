باكستان تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج

قررت الحكومة الباكستانية إلغاء الحجر الصحي للباكستانيين العائدين من الخارج وسيتم إرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبي واختبار في المطارات.

وقالت مصادر في قطاع الطيران، حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، إن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت المصادر، أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن القدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإجراءات التشغيلية الجديدة، سيخضع كل المسافرين لفحص طبي شامل في المطارات، كما يقوم موظفون من المعهد الوطني للصحة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس للمسافرين في المطار، وبعدها يتوجه المسافرون لمنازلهم إن لم تظهر عليهم أي أعراض بالإصابة، بينما يترك القرار في الحالات المشتبه في إصابتها لتقدير الأطباء.

وأعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، أن حالات الإصابة بكورونا المستجد بلغت 85 ألفا و264 إصابة في أنحاء البلاد.

وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، أنه تم تسجيل 31104 إصابات بالفيروس في إقليم بنجاب حتى الآن، وظهرت 32 ألفا و910 إصابات في إقليم السند، كما تم اكتشاف 11 ألفا و373 إصابة في خيبر بختونخوا و5224 إصابة أخرى في بلوشستان إلى جانب تسجيل 824 إصابة في جيلجيت بالتستان و3544 في العاصمة إسلام آباد، في حين تم تسجيل 285 إصابة في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.

وأشارت الصحيفة البكستانية، إلى أن 30 ألفا و128 شخصًا تماثلوا للشفاء بينما بلغت حصيلة الوفيات أثر الإصابة بالفيروس 1770.