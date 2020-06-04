روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات "ميج-29" إلى سوريا

قالت السفارة الروسية لدى دمشق، إن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات "ميج-29" الروسية وبدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.

وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز "ميج-29" في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت السفارة الروسية، أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية.

كانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.