الانتهاء من 90% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقائمين على تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية، يأتي في إطار متابعة المشروعات القومية المختلفة.

وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أكد على استخدام معايير تنفيذ المدن الذكية بالعاصمة الإدارية، موضحا أن العاصمة الإدارية هي أول مدينة ذكية بمصر حيث يتم تطبيق كل معايير المدن الذكية وكل مناحي الحياة الخاصة للمواطنين سكان العاصمة الجديدة.

ونوه بأنهم اقتربوا من الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، حيث تجاوزت نسبة الانتهاء من الأعمال الإنشائية من 85 إلى 90%، لافتا إلى أن الحي من أضخم الأحياء في العاصمة، وكل التكنولوجيا المستخدمة حديثا ستتواجد في الحي الحكومي، مؤكدا على أن كل المشروعات التي تنفذ بالعاصمة الإدارية خارج ميزانية الدولة، معلقا: "المشروع بيصرف على نفسه".