"سيعرض أون لاين".. البحوث الفلكية: مصر تشهد خسوفا للقمر غدا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إنه لثاني مرة منذ بداية عام 2020 سنشهد خسوفا ظليا للقمر، لافتًا إلى أن مصر ومعظم دول العالم ستشهد خسوفا شبه ظلي، حيث ستقع الأرض بين الشمس والقمر، وبالتالي يختفي القمر.

وأضاف "القاضي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن الخسوف من الممكن أن يكون كليا أو حلقيا، شبه ظلي على حسب نسبة اختفاء القمر، موضحا إلى أنه غدًا، الجمعة، ستختفي 50% من إضاءة القمر لأنه خسوف شبه ظلي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك خسوف لرابع مرة يوم 30 نوفمبر المقبل، بمعنى أن عام 2020 سيشهد خسوفا قمريا 4 مرات، لافتا إلى أن الخسوف القمري غدا سيكون في الفترة ما بين الساعة 6 والساعة 7 مساء وستنتهي في الساعة 11.24، لافتا أن معهد البحوث الفلكية سيصور الحدث وسيبث أونلاين على موقع المعهد وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لن يتم اكتشاف الخسوف بالعين المجردة ولكنه يكتشف بالتيلسكوبات، مؤكدا على أن تلك الظاهرة ظهرت يوم 10 يناير 2020 لأول مرة، وغدا سيكون هناك خسوف ثاني شبه ظلي على مصر وبعض الدول، وخسوف ثالث يوم 5 يوليو المقبل.