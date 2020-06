فيديو.. نانسي بيلوسي تشارك في الاحتجاجات أمام الكونجرس

شاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس، في الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقي الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول.

وظهرت بيلوسي، في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

​واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

Speaker Pelosi is at the protests... pic.twitter.com/9NR01fXcdd