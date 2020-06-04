تحرير 5 محاضر بيئية وإزالة 350 مخالفة إشغال بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، حملاتها على المقاهي والمنشآت الترفيهية، لمتابعة الالتزام بقرارات الغلق والتزام المحلات بالمواعيد المقررة وفض الأسواق والتجمعات، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي كفر الدوار ورشيد عدة حملات موسعة، بالتنسيق وشرطة المرافق وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة أسفرت عن تحرير 5 محاضر بيئة وإشغالات وإزالة 350 مخالفة إشغال بنطاق وسط البلد، الكوبري الأوسط وشارع أحمد عرابي تنوعت ما بين حالات إشغال طريق ومكبرات صوت خاصة بالباعة الجائلين غلق وتشميع محلين بمنطقة منشأة الأوقاف ومصادرة مشتملاتهما.

وكذا غلق 4 محلات وشوادر لبيع الأسماك ومقهيين بمركز ومدينة رشيد، وجرى تشميع تلك الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.