خروج آخر فوج من العالقين بدار الضيافة بـ"صحاري أسوان"
كتب:
عبدالله مشالي
04:23 م | الخميس 04 يونيو 2020
شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، خروج آخر فوج من العالقين والعائدين من السودان بدار الضيافة بصحاري بطريق المطار والتي تضم 50 غرفة مجهزة على أعلى مستوى لخدمة المصريين العائدين من الخارج وتقوم إدارة الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة العالقين والعاملين بدار الضيافة من تعرضهم للإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا لهم.
وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية ودار الضيافة مستمرة في أداء دورها الوطني في استقبال العالقين من السودان، وذلك في إطار توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجاه المصرين بالخارج.
حيث استقبلت مدن جامعة أسوان حتى الآن 218 مواطنا عائدا من السودان، وقدمت لهم كل أوجه الرعاية الطبية حين قضاء مدة الحضانة وعودتهم إلى أهلهم، موضحا أنه يتم أعمال التعقيم والرش بصفة دائمة وخاصة عقب خروج أفواج العالقين.