خروج آخر فوج من العالقين بدار الضيافة بـ"صحاري أسوان"

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، خروج آخر فوج من العالقين والعائدين من السودان بدار الضيافة بصحاري بطريق المطار والتي تضم 50 غرفة مجهزة على أعلى مستوى لخدمة المصريين العائدين من الخارج وتقوم إدارة الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة العالقين والعاملين بدار الضيافة من تعرضهم للإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا لهم.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية ودار الضيافة مستمرة في أداء دورها الوطني في استقبال العالقين من السودان، وذلك في إطار توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجاه المصرين بالخارج.

حيث استقبلت مدن جامعة أسوان حتى الآن 218 مواطنا عائدا من السودان، وقدمت لهم كل أوجه الرعاية الطبية حين قضاء مدة الحضانة وعودتهم إلى أهلهم، موضحا أنه يتم أعمال التعقيم والرش بصفة دائمة وخاصة عقب خروج أفواج العالقين.